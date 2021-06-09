В том числе для 12 надувных батутов

В Курске этим летом будут работать 33 временных аттракциона, в том числе для 12 надувных батутов. Столько заявок поступило в мэрию. Там отметили, что безопасность аттракционов держат на контроле. Что необходимо сделать владельцам аттракционов, чтобы они были безопасными для детей рассказали в комитете экономического развития Курска.Во-первых, для того чтобы разместить аттракционы на муниципальной земле, необходимо подать заявление в комитет экономического развития. Владелец обязан предоставить технический паспорт, руководство по эксплуатации, техническое освидетельствование о продление срока эксплуатации аттракциона. Отсутствие необходимых документов - одно из оснований для отказа в заключении договора.Также после установки аттракциона обязательно осуществляется проверка его безопасности специалистами инспекции Гостехнадзора.