В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки
Этот пункт включили в программу по просьбе жителей
«Народный бюджет» действует в регионе с 2016 года. Он позволяет обустраивать спортивные и детские площадки, парки, места массового отдыха, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети, дороги и образовательные организации.
Заявки на конкурсный отбор принимает департамент внутренней политики Аадминистрации Курской области до 30 июля включительно.
В этом году программа позволит преобразить 252 объекта. На эти цели потратят около 530 млн рублей, 278 млн из них - из областного бюджета. В планах провести ремонт дорог, благоустройство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, парков, детских площадок, школ и детских садов.