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Лента новостей / В регионе

В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки

Этот пункт включили в программу по просьбе жителей
В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки

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В Курской области «Народный бюджет» поможет провести ремонт в местах отдыха детей в муниципалитетах. Этот пункт включили в программу по просьбе жителей. Теперь проект поможет провести ремонт в муниципальных организациях для отдыха и оздоровления детей. 

«Народный бюджет» действует в регионе с 2016 года. Он позволяет обустраивать спортивные и детские площадки, парки, места массового отдыха, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети, дороги и образовательные организации. 

Заявки на конкурсный отбор принимает департамент внутренней политики Аадминистрации Курской области до 30 июля включительно. 

В этом году программа позволит преобразить 252 объекта. На эти цели потратят около 530 млн рублей, 278 млн из них - из областного бюджета. В планах провести ремонт дорог, благоустройство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, парков, детских площадок, школ и детских садов. 
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