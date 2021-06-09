В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки

Этот пункт включили в программу по просьбе жителей

В Курской области «Народный бюджет» поможет провести ремонт в местах отдыха детей в муниципалитетах. Этот пункт включили в программу по просьбе жителей. Теперь проект поможет провести ремонт в муниципальных организациях для отдыха и оздоровления детей.«Народный бюджет» действует в регионе с 2016 года. Он позволяет обустраивать спортивные и детские площадки, парки, места массового отдыха, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети, дороги и образовательные организации.Заявки на конкурсный отбор принимает департамент внутренней политики Аадминистрации Курской области до 30 июля включительно.В этом году программа позволит преобразить 252 объекта. На эти цели потратят около 530 млн рублей, 278 млн из них - из областного бюджета. В планах провести ремонт дорог, благоустройство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, парков, детских площадок, школ и детских садов.