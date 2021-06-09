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В Курске рецидивист украл у приятеля золото

Когда хозяин заснул, гость принялся осматривать квартиру
В Курске рецидивист украл у приятеля золото

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55-летний курянин распивал у себя дома спиртное с ранее судимым приятелем, а потом обнаружил пропажу золотых изделий: цепочки, кулона с изображением Николая Чудотворца и золотого перстня с большим камнем. 

Мужчина пытался искать золото сам, но, отчаявшись, обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что других посторонних за это время в квартире горожанина не было. Во время беседы с оперативниками, главный подозреваемый вспомнил, что произошло в тот день, когда он был в гостях. Под воздействием алкоголя его друг расслабился и заснул. Осматривая квартиру, гость заметил украшения и забрал их с собой. Позже продал, потратив деньги на личные нужды. 

Свою вину мужчина признал и сейчас оказывает помощь следствию в розыске похищенного имущества. За кражу он может в очередной раз отправиться за решетку на срок до 5 лет.

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