В Курске рецидивист украл у приятеля золото

Когда хозяин заснул, гость принялся осматривать квартиру

55-летний курянин распивал у себя дома спиртное с ранее судимым приятелем, а потом обнаружил пропажу золотых изделий: цепочки, кулона с изображением Николая Чудотворца и золотого перстня с большим камнем.Мужчина пытался искать золото сам, но, отчаявшись, обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что других посторонних за это время в квартире горожанина не было. Во время беседы с оперативниками, главный подозреваемый вспомнил, что произошло в тот день, когда он был в гостях. Под воздействием алкоголя его друг расслабился и заснул. Осматривая квартиру, гость заметил украшения и забрал их с собой. Позже продал, потратив деньги на личные нужды.Свою вину мужчина признал и сейчас оказывает помощь следствию в розыске похищенного имущества. За кражу он может в очередной раз отправиться за решетку на срок до 5 лет.