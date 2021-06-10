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В Курской области в ближайшие пять лет построят более 1 миллиона квадратных метров жилья

Все проекты, помимо строительства жилья, предусматривают создание коммунальной инфраструктуры, возведение школ и детских садов
В Курской области в ближайшие пять лет построят более 1 миллиона квадратных метров жилья

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В Курской области в ближайшие пять лет построят более 1 миллиона квадратных метров жилья с помощью механизма инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов. Предложения для получения льготных займов направлены на рассмотрение в ДОМ.РФ, который является единым оператором развития инфраструктуры в регионах.

Определены пять участков под жилую застройку общей площадью почти 155 гектаров: на проспектах Плевицкой и  Дериглазова, в районе улицы Фестивальной, на улице Энгельса и в деревне Шуклинка Курского района.

Все проекты, помимо строительства жилья, предусматривают создание коммунальной инфраструктуры, возведение школ и детских садов. Планируется строительство автодороги по проспекту Михаила Булатова протяженностью 9 км, которая обеспечит транспортное сообщение между микрорайонами Сеймского округа и районом перспективной жилой застройки. Объект включен в программу подготовки к празднованию 1000-летия Курска. На всех участках предполагается организация парковочных мест, в том числе в парковках закрытого типа.

Общая стоимость проектов – около 85 млрд рублей.
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