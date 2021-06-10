Курск впервые примет Всероссийские лыжероллерные соревнования
Гонки пройдут 13 июня на Курском картодроме, старт - в 11 часов
Это будет зрелищная гонка на выбывание, говорят в областной администрации. Сначала спортсмены пробегут по одному квалификационному кругу по гоночной трассе протяженностью 1 152 метра. Далее из 16 самых быстрых в каждой возрастной категории выявят сильнейших. Финальные забеги пройдут с выбыванием двух участников на каждом круге, начиная со второго. На последний круг уйдут 6 спортсменов.
Отмечается, что все участники будут выступать на лыжероллерах одной марки, их выдаст организатор соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо представить в комиссию по допуску до 9 вечера 11 июня.