Экологи проверяют информацию о нанесении вреда рыбе в реке Сейм

Отмечается, что признаков экологического бедствия не замечено

Сотрудники комитета природных ресурсов Курской области проверяют информацию о нанесении вреда рыбе в реке Сейм в районе деревни Духовец. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что там выловили рыбу с признаками отравления, а вода имеет неприятный запах. На место также прибыли представители СМИ и рыбак, сообщивший о проблеме. Вячеславу Бартеневу снова попалась рыба с подозрительными выделениями серо-зеленого цвета.Специалисты провели визуальный осмотр и мониторинг территории с квадрокоптера. Отмечается, что признаков экологического бедствия не замечено: водная гладь прозрачного цвета, посторонних запахов нет. Мора рыбы также не обнаружено.Тем не менее выезды на этот водный объект продолжатся, отметил начальник отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов Курской области Игорь Гуторов. По поводу предполагаемого причинения вреда рыбе направлено письмо в адрес Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, обладающего полномочиями по проверке биологических ресурсов.