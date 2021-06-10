Экологи проверяют информацию о нанесении вреда рыбе в реке Сейм
Отмечается, что признаков экологического бедствия не замечено
Специалисты провели визуальный осмотр и мониторинг территории с квадрокоптера. Отмечается, что признаков экологического бедствия не замечено: водная гладь прозрачного цвета, посторонних запахов нет. Мора рыбы также не обнаружено.
Тем не менее выезды на этот водный объект продолжатся, отметил начальник отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов Курской области Игорь Гуторов. По поводу предполагаемого причинения вреда рыбе направлено письмо в адрес Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, обладающего полномочиями по проверке биологических ресурсов.