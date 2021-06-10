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Три курских вуза вошли в сотню лучших в России

КГМУ занял 67-е место, КГУ – на 87-й строчке, ЮЗГУ – на 98-й
Три курских вуза вошли в сотню лучших в России

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Три курских вуза вошли в сотню лучших в стране. Рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика подготовило десятый рейтинг лучших вузов России. Курскую область в нем представляют КГМУ, который занимает 67-е место, КГУ – на 87-й строчке, ЮЗГУ – на 98-й. 

Лидером по количеству участников рейтинга традиционно стала Москва: 32 вуза из первой сотни находятся в столице. В Санкт-Петербурге – 11. По пять университетов из числа лучших расположены в Московской и Томской областях. 

RAEX-100 – один из самых авторитетных российских рейтингов, анализирующий условия для получения качественного образования в вузе, уровень научно-исследовательской деятельности и востребованность выпускников у работодателей.
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