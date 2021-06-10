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В Курске по «горячим» следам задержали автоугонщика

Курянка ненадолго вышла из машины, оставив транспорт открытым, а когда вернулась его не оказалось на парковке
В Курске по «горячим» следам задержали автоугонщика

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Сотрудники полиции и Росгвардии по «горячим» следам задержали автоугонщика. Курянка ненадолго вышла из машины, оставив транспорт открытым, а когда вернулась его не оказалось на парковке. Женщина сразу же обратилась в полицию. 

Для задержания угонщика в Курске ввели операцию «Перехват». По системе единой дисклокации к розыску подключились наружные наряды полиции и группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. «Ладу», ее угонщика и его приятеля стражи порядка обнаружили и установили в течение получаса. Водителю удалось скрыться. 

Росгвардейцы, задействованные в розыске, получили приметы подозреваемого и незамедлительно приступили к его поиску. Через несколько минут схожего по описанию мужчину они задержали недалеко от места, где тот бросил машину. Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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