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Куряне жалуются на неких специалистов по прочистке вентиляции

Они представляются сотрудниками одного из госведомств и за свои услуги требуют около 12 тысяч рублей
Куряне жалуются на неких специалистов по прочистке вентиляции

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В полицию обратились жители нескольких районов Курска с жалобами на неких специалистов по прочистке вентиляции. Они представляются сотрудниками одного из госведомств и за свои услуги требуют крупную сумму – около 12 тысяч рублей. При этом перед началом работ эти специалисты предлагают горожанам подписать соответствующий договор. 

Правоохранители проверили деятельность сотрудников фирмы и документацию, которую они использовали. На данный момент в их действиях не обнаружено состава правонарушения либо преступления. 

Курянам стражи порядка настоятельно рекомендуют более внимательно изучать документы, которые им предлагают подписать. Прежде чем принимать решение лучше проконсультироваться с родственниками или знакомыми. Если человек добровольно соглашается на оказание тех или иных услуг и оплачивает их – ситуация может рассматриваться только с точки зрения гражданско-правовых отношений. Любые претензии сторон в этом случае уполномочен рассматривать суд. Чтобы убедиться в том, что визитёры именно те, за кого себя выдают можно сообщить о происходящем в вашем доме в полицию, отмечают в городском УМВД.

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