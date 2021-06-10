  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский дептранс провел мониторинг вечернего пассажиропотока

Подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта
Курский дептранс провел мониторинг вечернего пассажиропотока

Читайте также

Городской департамент пассажирского транспорта провел мониторинг пассажиропотока. Накануне вечером – с 20 до 23 часов – специалисты департамента и представители транспортных компаний дежурили на двух остановках – около торговых центров Мегагринн и Пушкинский.

- В зависимости от времени года и от погоды пассажиропоток изменяется, - отметил заместитель директора департамента Дмитрий Бартенев, - Зимой горожане чаще посещают торговые центры, летом - места отдыха.

Отмечается, что подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта.

 Кроме такого мониторинга с привлечением специалистов, путь и время работы на линии каждой единицы общественного транспортного отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС. По результатам обследования и анализа полученной информации количество транспорта на том или ином направлении скорректируют.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

11 июня в Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

Курянам 65 лет и старше 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса начнут выплачивать к сентябрю

Курская Коренская ярмарка может оказаться под угрозой срыва

В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы сиротам

Ливень снова превратил курские дороги в реки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске