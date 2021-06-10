Курский дептранс провел мониторинг вечернего пассажиропотока
Подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта
- В зависимости от времени года и от погоды пассажиропоток изменяется, - отметил заместитель директора департамента Дмитрий Бартенев, - Зимой горожане чаще посещают торговые центры, летом - места отдыха.
Отмечается, что подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта.
Кроме такого мониторинга с привлечением специалистов, путь и время работы на линии каждой единицы общественного транспортного отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС. По результатам обследования и анализа полученной информации количество транспорта на том или ином направлении скорректируют.