Курский дептранс провел мониторинг вечернего пассажиропотока

Подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта

Городской департамент пассажирского транспорта провел мониторинг пассажиропотока. Накануне вечером – с 20 до 23 часов – специалисты департамента и представители транспортных компаний дежурили на двух остановках – около торговых центров Мегагринн и Пушкинский.- В зависимости от времени года и от погоды пассажиропоток изменяется, - отметил заместитель директора департамента Дмитрий Бартенев, - Зимой горожане чаще посещают торговые центры, летом - места отдыха.Отмечается, что подобные подсчеты проводят периодически в течение всего года для дальнейшей корректировки расписания работы общественного транспорта.Кроме такого мониторинга с привлечением специалистов, путь и время работы на линии каждой единицы общественного транспортного отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС. По результатам обследования и анализа полученной информации количество транспорта на том или ином направлении скорректируют.