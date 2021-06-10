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Лента новостей / В регионе

11 июня в Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

Ночью и утром местами туман
11 июня в Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

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Завтра в Курской области, по данным синоптиков, сильно испортится погода. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра 11 июня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди и грозы. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, а в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман. Сильного ветра при этом не ожидается - его скорость не превысит 7-12 м/с. 

Температура воздуха грядущей ночью составит 11-16ºС тепла, днем будет достаточно тепло - от +20ºС до +25ºС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снижать скорость во время езды.
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