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В Курске стартовали акции ко Всемирному дню донора

Все желающие смогут принять в них участие и сдать кровь на станциях переливания крови и в мобильных комплексах
В Курске стартовали акции ко Всемирному дню донора

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В Курске в течение недели - с 10 по 17 июня - будут проходить акции ко Всемирному дню донора. Все желающие смогут принять в них участие и сдать кровь на станциях переливания крови и в мобильных комплексах. 

Завтра, 11 июня в 10 утра на Курской областной станции переливания крови пройдет торжественное мероприятие, на котором вручат памятные медали организаторам донорства. 

15 июня с 8 до 13 часов на станции переливания крови состоится донорская акция «На одном дыхании» среди членов молодежных и волонтерских организаций. К этой акции присоединятся и сотрудники регионального комитета молодежной политики и областного Дворца молодежи. 

В этот же день с 8 утра у Курского железнодорожного техникума будет работать мобильный комплекс по забору крови. Сдать кровь намерены более 40 студентов техникума.

16 июня в 11 часов в Курском государственном медицинском университете пройдет круглый стол «Спаси жизнь». На нем активисты учебного заведения представят фильм о студентах-донорах «Капля крови». 
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