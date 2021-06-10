В Курске стартовали акции ко Всемирному дню донора

Все желающие смогут принять в них участие и сдать кровь на станциях переливания крови и в мобильных комплексах

В Курске в течение недели - с 10 по 17 июня - будут проходить акции ко Всемирному дню донора. Все желающие смогут принять в них участие и сдать кровь на станциях переливания крови и в мобильных комплексах.Завтра, 11 июня в 10 утра на Курской областной станции переливания крови пройдет торжественное мероприятие, на котором вручат памятные медали организаторам донорства.15 июня с 8 до 13 часов на станции переливания крови состоится донорская акция «На одном дыхании» среди членов молодежных и волонтерских организаций. К этой акции присоединятся и сотрудники регионального комитета молодежной политики и областного Дворца молодежи.В этот же день с 8 утра у Курского железнодорожного техникума будет работать мобильный комплекс по забору крови. Сдать кровь намерены более 40 студентов техникума.16 июня в 11 часов в Курском государственном медицинском университете пройдет круглый стол «Спаси жизнь». На нем активисты учебного заведения представят фильм о студентах-донорах «Капля крови».