Курский губернатор наградил начальника Глушковского таможенного поста

Вручение награды Курской области состоялось на мемориальном комплексе «Курская Дуга» на торжественном построении военнослужащих

Губернатор Курской области Роман Старовойт наградил начальника Глушковского таможенного поста Вячеслава Свежинцева нагрудным знаком «За верность долгу и мужество». Вручение награды Курской области состоялось на мемориальном комплексе «Курская Дуга» на торжественном построении военнослужащих и сотрудников силовых структур Курского гарнизона.Полковник таможенной службы Вячеслав Александрович Свежинцев не только успешно защищает экономическую безопасность государства, возглавляя пограничный таможенный пост. Его хорошо знают и уважают в учреждениях социального обеспечения и образования Глушковского района за активную шефскую работу, рассказывают в пресс-службе Курской таможни.Уже на протяжении многих лет пост на постоянной основе оказывает помощь Теткинской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также пост помогает администрациям сельских поселений в обустройстве воинских захоронение бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, в селе Сухиновка Глушковского района на добровольные пожертвования должностных лиц поста установили памятник погибшему в 1943 году бойцу Красной Армии Сергею Аксенову. Глушковские таможенники шефствуют над захоронением.«Забота о ветеранах и детях, находящихся в тяжелый жизненных ситуациях, наш долг перед старшим поколением, вынесшим все тяготы страшной войны и послевоенного восстановления разрушенной страны», - отметил Вячеслав Свежинцев. - Будем стараться воспитать молодежь достойными славы наших дедов и отцов».