ТАКТ. Основными причинами для беспокойства, по мнению главы региона, является ухудшение эпидемиологической ситуации в субъектах РФ, отсутствие значимого снижения числа вновь выявляемых инфицированных на территории Курской области и невысокие темпы вакцинации среди курян. Губернатор подчеркнул, что, если обстановка не изменится, будет подниматься вопрос об отмене мероприятий Курской Коренской ярмарки или переносе их сроков. Такое развитие событий, по мнению руководителя области, является крайне нежелательным, поскольку уже проделана большая подготовительная работа.Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса в регионе заявил губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал
Как рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, за прошедшие сутки коронавирус унёс ещё 5 жизней, в ковидные стационары было госпитализировано 69 курян. На сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали более 146 тысяч жителей региона. По темпам вакцинации Курская область находится в так называемой «жёлтой зоне», занимая 47-49 место по стране. Особые надежды замгубернатора возлагает на меры поддержки и стимулирования вакцинировавшихся. Так, в начале этой недели было объявлено о единовременной выплате сделавшим прививки пенсионерам. В ближайшее время для пассажиров железнодорожного транспорта начнёт действовать система бонусов и скидок при предъявлении документа о прохождении вакцинации. На федеральном уровне также рассматривается вопрос о проведении лотереи с денежными призами для тех, кто сделал обе прививки.
Курская Коренская ярмарка может оказаться под угрозой срыва
Основными причинами для беспокойства, по мнению главы региона, является ухудшение эпидемиологической ситуации в регионах и невысокие темпы вакцинации среди курян