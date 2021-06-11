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Курянин потерял 1 миллион 250 тысяч пытаясь заработать на торговле акциями

Ему позвонили и предложили начать играть на бирже, а потом сказали, что не могут выплатить деньги, так как они конвертированы в криптовалюту
Курянин потерял 1 миллион 250 тысяч пытаясь заработать на торговле акциями

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1 миллион 250 тысяч рублей потерял житель Курска, пытаясь заработать на торговле акциями. В начале мая ему позвонили и предложили начать играть на бирже. Собеседники представились специалистами по финансовому рынку и пообещали подсказать, какие именно ценные бумаги будут расти в цене. 

За несколько недель курянин вложил в дело большую часть сбережений, рассчитывая на немалую прибыль. В результате деловые партнёры сообщили, что выплатить деньги не смогут, так как они конвертированы в криптовалюту, которую невозможно легализовать в России. Тогда мужчина понял, что пора обращаться в полицию. 

Выяснилось, что с ним работали опытные аферисты, которые умело использовали телефоны других государств, интернет сайты и другие технические средства, чтобы совершать кражи. Сейчас их разыскивают.
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