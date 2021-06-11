В Курске День России отметят концертами и показом фильма в парке

Запланировано несколько мероприятий в разных округах города

В субботу, 12 июня Курск вместе со всей страной отметит День России. Запланировано несколько мероприятий в разных округах города.В 10:30 стартует акция по раздаче ленточек в цветах российского триколора на Красной и Театральной площадях, площади Перекальского и около центра «Гелиос».В 11 часов на Театральной площади пройдет праздничный концерт и вручение первых паспортов юношам и девушкам. Молодежи Сеймского округа первые паспорта вручат в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14Б).Тематические праздничные программы в этот день пройдут на различных площадках:12:00 - площадка перед центром досуга «Ассоль»17:00 - площадка перед центром досуга «Сказка»18:00 - парк Боева дача18:00 - площадь перед центром «Лира»19:30 - площадка перед центром досуга «Мир»20:00 - площадка перед центром досуга «Родина».В 16 часов курян приглашают в амфитеатр на Боевой Даче на мастер-класс по созданию имбирных пряников в форме матрешки.В 13 часов на открытой площадке возле ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4б) состоится показ культурного проекта «Курское лето», а в 7 вечера на Театральной площади состоится концерт оркестра русских народных инструментов им. В.Гридина.В 20:30 в парке «Патриот» проведут праздничную программу «Мы – Россия!». В это же время в рамках городского кинопроекта там покажут биографическую спортивную драму «Белый снег». А перед кинопоказом гостей вечера ждет развлекательно-игровая программа от АРТ Проекта «КвАRTира», тематическая фотозона, яркие творческие номера от студии современного танца «Хамелеон» и розыгрыш призов. начало мероприятий в 7 вечера.Кроме того, в парке будут работать творческие локации и площадки:- мастер - класс по художественной росписи от центра народного творчества «Русь»;- мастер - класс в технике оригами от арт-проекта «КвАRTира»;- «Мобильный кинотеатр» Курского областного киновидеофонда;- игровая площадка с аниматорами центра досуга «Юность».