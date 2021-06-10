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Лента новостей / В регионе

Курянам 65 лет и старше 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса начнут выплачивать к сентябрю

Чтобы получить эту выплату, не потребуется никуда обращаться - деньги перечислят автоматически
Курянам 65 лет и старше 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса начнут выплачивать к сентябрю

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Курянам 65 лет и старше 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса начнут выплачивать к сентябрю. Выплату, напомним, смогут получить постоянно проживающие на территории региона граждане, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021-го. То есть те, кто уже привился, выплату тоже получат. В Курской области это более 197 тысяч человек. 

Если более 70 тысяч привьются, значит, это была верно выбранная мера стимулирования, - говорит замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Чтобы получить эту выплату, не потребуется никуда обращаться - она носит беззаявительный характер. Средства поступят на тот же счет, на который приходит пенсия. При необходимости кожвендиспансер и региональный комитет соцобеспечения решат вопрос, связанный с зачислением средств, с курянами в индивидуальном порядке. Также планируется запустить в работу горячую линию.

Средства на эти цел выделят из регионального бюджета. Начислением и перечислением средств занимается региональный комитет социального обеспечения. 

Что касается других методов стимулирования граждан для прохождения вакцинации, то планируется в стране начать поощрительную программу для путешественников, по которой при предъявлении сертификата о вакцинации будут предоставляться скидки на билеты. Запустят среди вакцинированных и финансовую лотерею.

Регионы, которые привьют больше населения, получат дополнительное федеральное финансирование.

Кроме того, в Курской области начнут работать волонтеры, которые будут рассказывать людям о вакцинации на улицах города и помогут записаться на прививку в поликлинику. Чтобы стать волонтером акции, необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru, подробности также можно узнать по телефону 90-90-04.

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