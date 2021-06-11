  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Выпускник курскго медуниверситета удостоен государственной премии за разработку вакцины от COVID-19

Денис Логунов принимал участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V». Он первым в стране сделал прививку, испытав ее на себе
Выпускник курскго медуниверситета удостоен государственной премии за разработку вакцины от COVID-19

Читайте также

Выпускник КГМУ Денис Логунов удостоен государственной премии. Соответствующий указ подписал президент.

Денис Логунов принимал участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V». Он первым в стране сделал прививку, испытав ее на себе.

Согласно указу президента госпремии в области науки и технологии за 2020 год удостоены еще три человека: академик РАН Евгений Чойнзонов за исследования новых способов борьбы с онкологическими заболеваниями головы и шеи, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и стоматолог Садулла Абакаров.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области за минувший день выявлено 64 новых случая коронавируса

В Курской области дорогу не поделили автомобилист и байкер-подросток

Курские полицейские вернули потерявшегося ребёнка домой

В Курске День России отметят концертами и показом фильма в парке

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на пяти улицах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске