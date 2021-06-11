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Курские полицейские вернули потерявшегося ребёнка домой

Мальчик шёл по улице Верхняя Луговая босиком, без брюк и очень замёрз

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Курские полицейские вернули потерявшегося ребёнка домой. Первое сообщение о заблудившемся мальчике поступило в полицию около половины восьмого утра. Очевидцы рассказали, что ребёнок 11-12 лет шёл по улице Верхняя Луговая босиком, без брюк и очень замёрз. По внешним признакам у него была инвалидность, мальчик не говорил и не мог показать, где живёт. Ещё до приезда правоохранителей неравнодушные горожане одели и накормили мальчика.

Стражи порядка сразу же принялись искать родителей или опекунов ребёнка. Фото разослали по всем отделам полиции Курска, а также в специализированные учреждения для детей инвалидов. Чтобы убедиться, что он не пострадал на улице, вызвали бригаду скорой помощи.  

Полицейские проверили жилой сектор в радиусе двух километров от места обнаружения ребёнка. В беседе с местными жителями удалось выяснить, что семья мальчика предположительно проживает на улице Скорятина. Информация вскоре подтвердилась. В это же время в отдел полиции поступило заявление от родственников потерявшегося ребёнка. Уже через 10 минут семья воссоединилась.

Как оказалось, утром мальчик неожиданно решил выйти из дома без спроса. Родители в это время занимались домашними делами. Когда заметили отсутствие сына испугались и стали его искать, подключив к поискам соседей и друзей, а затем обратились в полицию.

11-летний Николай, инвалид детства, прошёл босяком более 2 километров до того момента, когда его нашли прохожие. Благодаря неравнодушным курянам и сотрудникам полиции к родителям он вернулся без повреждений и в хорошем настроении. Правоохранители убедились, что условия, в которых живёт Николай соответствуют всем нормам. Его любят, как в семье, так и соседи. Исчезновение ребёнка напугало всех, поэтому родители пообещали более тщательно его контролировать и поблагодарили полицейских за помощь и участие в судьбе сына.
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