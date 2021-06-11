В Курской области дорогу не поделили автомобилист и байкер-подросток
Авария произошла в поселке Касторное
10 июня в десятом часу вечера 51-летний водитель автомобиля «HYUNDAI Santa» ехал со стороны автодороги «Курск – Касторное» по улице Советская поселка и при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу «Motoland Bandit». Произошло столкновение.
За рулем двухколесной машины был 16-летний подросток, не имеющий права управления, а сам байк не зарегистрирован в установленном порядке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, с ранениями различной тяжести его доставили в касторенскую райбольницу.