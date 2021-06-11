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В Курской области дорогу не поделили автомобилист и байкер-подросток

Авария произошла в поселке Касторное

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В поселке Касторное Касторенского района Курской области произошла авария с участием несовершеннолетнего. 
 
10 июня в десятом часу вечера 51-летний водитель автомобиля «HYUNDAI Santa» ехал со стороны автодороги «Курск – Касторное» по улице Советская поселка и при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу «Motoland Bandit». Произошло столкновение. 

За рулем двухколесной машины был 16-летний подросток, не имеющий права управления, а сам байк не зарегистрирован в установленном порядке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, с ранениями различной тяжести его доставили в касторенскую райбольницу.

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