В Курской области дорогу не поделили автомобилист и байкер-подросток

Авария произошла в поселке Касторное

В поселке Касторное Касторенского района Курской области произошла авария с участием несовершеннолетнего.10 июня в десятом часу вечера 51-летний водитель автомобиля «HYUNDAI Santa» ехал со стороны автодороги «Курск – Касторное» по улице Советская поселка и при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу «Motoland Bandit». Произошло столкновение.За рулем двухколесной машины был 16-летний подросток, не имеющий права управления, а сам байк не зарегистрирован в установленном порядке. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, с ранениями различной тяжести его доставили в касторенскую райбольницу.