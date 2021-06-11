Кинофонд приглашает курян в «Мобильный кинотеатр» в День России

Площадки будут работать на площади перед ТЦ «Манеж» и в парке «Патриот»

12 июня, в День России, проект Курского кинофонда «Мобильный кинотеатр» приглашает курян на свои праздничные мультпоказы.С 13 до 15 часов «Мобильный кинотеатр» будет работать на площади перед ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4Б)Зрителям покажут ролик «Культура Курского края» и мультфильмы из сборника «Гора самоцветов»: «Егорий Храбрый (О Георгие Победоносце)», «Никита Кожемяка», «Василий Блаженный», «Жихарка», «Пумасипа», «Кот и лиса».С 20:30 до 21:30 площадка кинофонда разместится в парке «Патриот» (проспект Победы, в рамках городского проекта «ЮнКинPark»).Там гости также смогут посмотреть мультфильмы из сборника «Гора самоцветов».Найти «Мобильный кинотеатр» просто - ориентир - оранжевая палатка.