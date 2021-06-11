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Кинофонд приглашает курян в «Мобильный кинотеатр» в День России

Площадки будут работать на площади перед ТЦ «Манеж» и в парке «Патриот»
Кинофонд приглашает курян в «Мобильный кинотеатр» в День России

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12 июня, в День России, проект Курского кинофонда «Мобильный кинотеатр» приглашает курян на свои праздничные мультпоказы.

С 13 до 15 часов «Мобильный кинотеатр» будет работать на площади перед ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4Б)
Зрителям покажут ролик «Культура Курского края» и мультфильмы из сборника «Гора самоцветов»: «Егорий Храбрый (О Георгие Победоносце)», «Никита Кожемяка», «Василий Блаженный», «Жихарка», «Пумасипа», «Кот и лиса».

С 20:30 до 21:30 площадка кинофонда разместится в парке «Патриот» (проспект Победы, в рамках городского проекта «ЮнКинPark»). 

Там гости также смогут посмотреть мультфильмы из сборника «Гора самоцветов». 

Найти «Мобильный кинотеатр» просто - ориентир - оранжевая палатка. 

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