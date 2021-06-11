В Курске от ливня пострадали квартиры более чем в 26 многоэтажках

В Госжилинспекции рассказали, кто должен сделать ремонт

После прошедшего накануне ливня куряне сообщают о залитых водой квартирах. Сегодня только за утро в Госжилинспекцию поступили сообщения о 26 залитых многоэтажках в Курске и звонки продолжаются, сообщает издание «ДДД».Как пояснили в ГЖИ, если в доме недавно сделали капремонт и срок гарантии еще не истек, то ремонтом залитых квартир обязан заняться подрядчик. Гарантия на капремонт составляет пять лет.Если же капремонта не было или сделан текущий ремонт, ответственность ложится на управляющую компанию. Владельцу пострадавшей квартиры нужно письменно обратиться в свою «управляйку», сотрудники которой должны будут составить акт повреждений. После этого урегулировать вопрос можно в досудебном порядке.В исключительных случаях жильцам приходится обращаться в суд.Пожаловаться на бездействие управляющей компании можно в Госжилинспекцию Курской области. Телефон горячей линии 74-70-42. Можно заполнить электронное заявление на портале госуслуг либо на сайте ГЖИ.