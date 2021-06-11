В Курске из-за ливней бригады рабочих переведены на усиленный режим работы

2,5 тысячи ливнеприёмных колодцев расчищают 30 рабочих и 13 единиц спецтехники

Накануне в Курске в течение двух часов выпал 21 мм осадков. Это сравнимо с 21 килограммом воды на квадратный метр. В течение всей прошедшей ночи бригады компаний «Интеграл» и «Благоустройство» расчищали ливнеприемники. Работы продолжаются: задействованы 30 сотрудников и 13 единиц спецтехники.Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала». Аналогичные работы управляющие компании выполняют на территориях, прилегающих к многоквартирным домам и на крышах жилых домов.В Курске - 2,5 тысячи ливнеприёмных колодцев, которые регулярно обслуживают компании «Интеграл» и «Благоустройство». Из-за интенсивных осадков приёмникам нужно больше времени для забора воды, чем обычно. Кроме того, во время сильного дождя вода смывает мусор и листву в канализационные стоки, что не позволяет работать городским ливневкам в штатном режиме.Сегодня синоптики снова прогнозируют ливни и грозы. Бригады рабочих переведены на усиленный режим работы, сообщили в городской администрации.