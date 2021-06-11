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Волонтеры расскажут курянам о вакцинации и помогут записаться на прививку

Самые активные волонтеры получат дополнительные баллы для поступления в вузы, а действующие студенты - смогут рассчитывать на бонусы во время экзаменов
Волонтеры расскажут курянам о вакцинации и помогут записаться на прививку

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В Курской области на улицах будут работать волонтеры, которые расскажут людям о вакцинации и помогут записаться на прививку в поликлинику. Чтобы стать волонтером акции, нужно зарегистрироваться на портале dobro.ru, подробности также можно узнать по телефону 90-90-04.

Самые активные волонтеры получат дополнительные баллы для поступления в вузы, а действующие студенты - смогут рассчитывать на бонусы во время экзаменов. Предусмотрены для добровольцев и ценные призы: билеты в аквапарк и кино, возможность принять участие в самых известных молодежных форумах, которые проходят в курортных городах на морском побережье.

По последним данным, в Курской области полностью завершили вакцинацию почти 127,5 тысяч человек. Это около 28% от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет.

В целом в Курскую область поступило почти 160 тысяч доз вакцины «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В июле ожидается поставка «Спутника лайт». Этой вакциной будут прививать студентов, а также тех, кто в силу рабочих обстоятельств не может поставить второй компонент.

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