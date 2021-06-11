В Курской области начался ремонт трассы Фатеж — Дмитриев
В этом году отремонтируют 10-километровый участок в Железногорском
В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели почти 3 км трассы в Фатежском районе, в этом отремонтируют 10-километровый участок в Железногорском. Подрядчик – АО «Фатежское ДРСУ».
При ремонте асфальтобетонного покрытия используется метод объемно-функционального проектирования. Чтобы подготовить к выпуску новой смеси асфальтобетонный завод в деревне Нижнее Жданово, там обновили оборудование.