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В Курской области начался ремонт трассы Фатеж — Дмитриев

В этом году отремонтируют 10-километровый участок в Железногорском
В Курской области начался ремонт трассы Фатеж — Дмитриев

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В Курской области начался ремонт трассы Фатеж — Дмитриев. Ее общая протяжённость почти 60 км. Автомагистраль проходит через Фатежский, Железногорский и Дмитриевский районы, соединяет десятки сел и деревень. 

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели почти 3 км трассы в Фатежском районе, в этом отремонтируют 10-километровый участок в Железногорском. Подрядчик – АО «Фатежское ДРСУ».

При ремонте асфальтобетонного покрытия используется метод объемно-функционального проектирования. Чтобы подготовить к выпуску новой смеси асфальтобетонный завод в деревне Нижнее Жданово, там обновили оборудование. 

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