В Курской области молния стала причиной пожара в жилом доме 

В поселке Тим молния попала в телевизионную металлическую антенну

В Курской области молния стала причиной пожара в жилом доме10 июня в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Тим. Горела кровля дома. Прибывшие на место ЧП огнеборцы ликвидировали пожар в течение нескольких минут.Предположительная причина - попадание молнии в телевизионную металлическую антенну, расположенную на крыше жилого дома.Спасатели советуют курянам во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Нельзя стоять рядом с окном, желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.