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В Курской области молния стала причиной пожара в жилом доме

В поселке Тим молния попала в телевизионную металлическую антенну
В Курской области молния стала причиной пожара в жилом доме

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В Курской области молния стала причиной пожара в жилом доме 

10 июня в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Тим. Горела кровля дома. Прибывшие на место ЧП огнеборцы ликвидировали пожар в течение нескольких минут. 

Предположительная причина - попадание молнии в телевизионную металлическую антенну, расположенную на крыше жилого дома. 

Спасатели советуют курянам во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Нельзя стоять рядом с окном, желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. 
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