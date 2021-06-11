Александр Поветкин завершил спортивную карьеру

В активе курянина на профессиональном ринге 36 побед, три поражения и одна ничья





В активе боксера на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и одной ничьей.





Курянин, ставший олимпийским чемпионом в 2004 году, дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году — британцу Энтони Джошуа.

41-летний Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры. В марте бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом, потеряв пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После поединка глава промоутерской компании, представляющей его интересы, Андрей Рябинский заявил о намерении уговорить Поветкина уйти из спорта.