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В курском онкодиспансере появится централизованная лаборатория

Пилотный проект запущен с участием крупнейшей городской больницы № 3 и Медвенской райбольницы

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В курском онкодиспансере появится централизованная лаборатория, её мощность позволит делать клинические и бактериологические исследования жителям всей Курской области. Пилотный проект запущен с участием крупнейшей городской больницы № 3 и Медвенской райбольницы.

Новая система позволяет повысить качество исследований и избавляет от дублирования анализов. Также важно, что теперь врач напрямую видит заключение. Потерять бумажные направления и образцы теперь невозможно, в свободном доступе есть архивные данные. 

В онкоцентре действует клинико-диагностическая, молекулярно-генетического анализа, бактериологическая и цитологическая лаборатории. Планируется приобретение дополнительных анализаторов, которые позволят увеличить производительность. Точность анализов приближается к 100%. Забор биоматериала производится по месту жительства пациента. Результат будет готов в течение дня и предоставлен в электронном виде.

Правда, лаборатории в райбольницах 80-90% имеющегося оборудования устарело, что не позволяет подключиться к действующей информационной системе. 
Поэтому их дооснастят лабораторным оборудованием для выполнения экстренных анализов. Сами сотрудники учреждений пройдут курсы по работе с новым оборудованием.
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