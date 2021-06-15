Пилотный проект запущен с участием крупнейшей городской больницы № 3 и Медвенской райбольницы

В курском онкодиспансере появится централизованная лаборатория, её мощность позволит делать клинические и бактериологические исследования жителям всей Курской области. Пилотный проект запущен с участием крупнейшей городской больницы № 3 и Медвенской райбольницы.





Новая система позволяет повысить качество исследований и избавляет от дублирования анализов. Также важно, что теперь врач напрямую видит заключение. Потерять бумажные направления и образцы теперь невозможно, в свободном доступе есть архивные данные.





В онкоцентре действует клинико-диагностическая, молекулярно-генетического анализа, бактериологическая и цитологическая лаборатории. Планируется приобретение дополнительных анализаторов, которые позволят увеличить производительность. Точность анализов приближается к 100%. Забор биоматериала производится по месту жительства пациента. Результат будет готов в течение дня и предоставлен в электронном виде.





Правда, лаборатории в райбольницах 80-90% имеющегося оборудования устарело, что не позволяет подключиться к действующей информационной системе.

Поэтому их дооснастят лабораторным оборудованием для выполнения экстренных анализов. Сами сотрудники учреждений пройдут курсы по работе с новым оборудованием.