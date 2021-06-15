В Курской области за день выявлено 66 новых случаев коронавируса

В регионе могут ввести новые ограничения

В России растет количество заболевших коронавирусом. Так за минувшие сутки выявлено более 14 тысяч новых случаев. В регионах власти начали возвращать некоторые ограничения, призванные сдержать очередную волну.В Курской области тоже могут начать вводить ограничения. Об этом губернатор заявил на заседании оперштаба. За день в регионе подтверждено 66 новых диагнозов, из них в Курске - 34. Четыре пациента скончались, среди них 41-летний мужчина.У нас почти 130 тысяч человек уже прошли полный курс вакцинации. Кстати, местные заведения, по примеру своих западных коллег, тоже стимулируют курян сделать прививку. Так один из курских баров сделает скидки посетителям с сертификатом о вакцинации.