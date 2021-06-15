В Курске Госавтоинспекция проверит, как водители проверяют правила перевозки детей
С 15 по 25 июня пройдет информационно-пропагандистская кампания «Самый главный пассажир»
Как отмечает начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску майор полиции Ольга Францова, основными видами происшествий являются столкновения транспортных средств, которые происходят из-за нарушений правил проезда перекрестков, небезопасным выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдением очередности проезда и неправильным выбором дистанции.
В целях предупреждения ДТП с участием маленьких пассажиров и снижения тяжести последствий ДТП с 15 по 25 июня пройдет информационно-пропагандистская кампания «Самый главный пассажир». Сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки транспортных средств и выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях.