В Курске Госавтоинспекция проверит, как водители проверяют правила перевозки детей

С 15 по 25 июня пройдет информационно-пропагандистская кампания «Самый главный пассажир»

В этом году в Курской области зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 59 несовершеннолетних получили ранения и один ребенок, к несчастью, погиб. Наибольшую тревогу вызывают аварии с участием детей – пассажиров. С начала года зарегистрировано 25 таких ДТП, в которых 27 детей получили ранения и один – погиб. Такую статистику приводят в Госавтоинспекции.Как отмечает начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску майор полиции Ольга Францова, основными видами происшествий являются столкновения транспортных средств, которые происходят из-за нарушений правил проезда перекрестков, небезопасным выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдением очередности проезда и неправильным выбором дистанции.В целях предупреждения ДТП с участием маленьких пассажиров и снижения тяжести последствий ДТП с 15 по 25 июня пройдет информационно-пропагандистская кампания «Самый главный пассажир». Сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки транспортных средств и выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях.