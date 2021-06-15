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В праздничные выходные шесть курян отдали аферистам около 700 тысяч рублей

Мошенники «отработали» на доверчивых курянах давно всем известные схемы

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В праздничные выходные шесть курян обратились в  полицию с заявлениями по фактам дистанционного мошенничества. Поверив аферистам, горожане лишились около 700 тысяч рублей.

Мошенники «отработали» на доверчивых курянах давно всем известные схемы. Двое мужчин лишились крупной суммы после телефонных переговоров с лжесотрудниками банка. 45-летний курянин перевел 238 тысяч рублей якобы на «безопасный счет», а 36-летний -  потерял свыше 400 тысяч, отменяя несанкционированную транзакцию.

Иностранная студентка одного из курских вузов попала в сети аферистов, бронируя жилье на Черноморском побережье. Девушка нашла объявление об аренде квартиры на сайте частных объявлений и сразу же перевела задаток. После сделки аккаунт недобросовестного продавца исчез, а студентка лишилась 3,5 тысяч рублей.

35-летняя курянка перевела злоумышленникам 10 тысяч рублей, в надежде купить щенка шпица. Объявление о продаже четвероногого питомца было размещено в группе в социальной сети. Женщина обговорила все детали сделки в переписке с незнакомцем, после чего перевела необходимую сумму через личный онлайн-кабинет. Не дождавшись животное, она обратилась в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в городском УМВД.
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