В праздничные выходные шесть курян отдали аферистам около 700 тысяч рублей

Мошенники «отработали» на доверчивых курянах давно всем известные схемы

В праздничные выходные шесть курян обратились в полицию с заявлениями по фактам дистанционного мошенничества. Поверив аферистам, горожане лишились около 700 тысяч рублей.





Мошенники «отработали» на доверчивых курянах давно всем известные схемы. Двое мужчин лишились крупной суммы после телефонных переговоров с лжесотрудниками банка. 45-летний курянин перевел 238 тысяч рублей якобы на «безопасный счет», а 36-летний - потерял свыше 400 тысяч, отменяя несанкционированную транзакцию.





Иностранная студентка одного из курских вузов попала в сети аферистов, бронируя жилье на Черноморском побережье. Девушка нашла объявление об аренде квартиры на сайте частных объявлений и сразу же перевела задаток. После сделки аккаунт недобросовестного продавца исчез, а студентка лишилась 3,5 тысяч рублей.





35-летняя курянка перевела злоумышленникам 10 тысяч рублей, в надежде купить щенка шпица. Объявление о продаже четвероногого питомца было размещено в группе в социальной сети. Женщина обговорила все детали сделки в переписке с незнакомцем, после чего перевела необходимую сумму через личный онлайн-кабинет. Не дождавшись животное, она обратилась в полицию.





По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в городском УМВД.