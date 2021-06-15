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Мэр Курска прокомментировал ситуацию с ливневками

На прошлой неделе в Курске выпала треть июньской нормы осадков
Мэр Курска прокомментировал ситуацию с ливневками

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Мэр Курска прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг ливневых канализаций. Проблему обсудили на планерке у губернатора.

На прошлой неделе в Курске выпала треть июньской нормы осадков. Ливневки не справлялись с большим потоком воды, к тому же  в канализационные стоки смывало мусор и листву. Бригады компаний «Интеграл-Строй» и «Благоустройство» оперативно расчищали ливнеприемники. В работах было задействовано 30 сотрудников и 13 единиц спецтехники, - подчеркнул Виктор Карамышев. 

В некоторых случаях дорожникам приходилось работать по пояс в воде. 

Некоторые водители объезжали залитые участки по прилегающим газонам. Автомобилисты ехали по ним даже после того, как основная масса воды схлынула. В результате газон на проспекте Кулакова уничтожен полностью, теперь его необходимо восстанавливать. 

Курян призывают делиться информацией о нерадивых автомобилистах, повредивших газон. Это можно сделать, отправив в чат-бот Центра управления регионом. 


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