Мэр Курска прокомментировал ситуацию с ливневками
На прошлой неделе в Курске выпала треть июньской нормы осадков
На прошлой неделе в Курске выпала треть июньской нормы осадков. Ливневки не справлялись с большим потоком воды, к тому же в канализационные стоки смывало мусор и листву. Бригады компаний «Интеграл-Строй» и «Благоустройство» оперативно расчищали ливнеприемники. В работах было задействовано 30 сотрудников и 13 единиц спецтехники, - подчеркнул Виктор Карамышев.
В некоторых случаях дорожникам приходилось работать по пояс в воде.
Некоторые водители объезжали залитые участки по прилегающим газонам. Автомобилисты ехали по ним даже после того, как основная масса воды схлынула. В результате газон на проспекте Кулакова уничтожен полностью, теперь его необходимо восстанавливать.
Курян призывают делиться информацией о нерадивых автомобилистах, повредивших газон. Это можно сделать, отправив в чат-бот Центра управления регионом.