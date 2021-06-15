В Курской области завтра прогнозируют ливни, грозы и туман
При этом днем воздух прогреется до +28°С
По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем же обещают кратковременные дожди, местами ливни и грозы, а в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра составит 8-13 м/с.
При этом будет тепло: до +17ºС ночью и +23-28°С днем.
Спасатели просят автомобилистов отказаться от поездки в тумане либо снижать скорость.