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В Курской области завтра прогнозируют ливни, грозы и туман

При этом днем воздух прогреется до +28°С

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Синоптики опять обещают ухудшение погоды в Курской области. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем же обещают кратковременные дожди, местами ливни и грозы, а в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра составит 8-13 м/с. 

При этом будет тепло: до +17ºС ночью и +23-28°С днем.

Спасатели просят автомобилистов отказаться от поездки в тумане либо снижать скорость. 
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