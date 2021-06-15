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Улицы Фестивальную и Гудкова в Курске ждет капитальный ремонт и реконструкция

Эти улицы уже переданы на баланс города. Со следующего года их включат в план по содержанию автодорог. 
Улицы Фестивальную и Гудкова в Курске ждет капитальный ремонт и реконструкция

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На оперативном совещании в Доме Советов губернатор поднял вопрос состояния автомобильных дорог на улицах Фестивальная и Гудкова. 

Как сообщил мэр Виктор Карамышев, эти улицы уже переданы на баланс города. Со следующего года их включат в план по содержанию автодорог. 

Улицы строила компания «Курскспецдорстрой» еще в 2013 году. Сейчас компания в стадии банкротства и предъявить претензии пятилетней давности не можем, поскольку истек гарантийный срок, - сказал глава города. 

Роман Старовойт предложил включить в план по содержанию дорог капитальный ремонт и реконструкцию улиц, а также спроектировать там освещение. 
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