Улицы Фестивальную и Гудкова в Курске ждет капитальный ремонт и реконструкция

Эти улицы уже переданы на баланс города. Со следующего года их включат в план по содержанию автодорог.

На оперативном совещании в Доме Советов губернатор поднял вопрос состояния автомобильных дорог на улицах Фестивальная и Гудкова.Как сообщил мэр Виктор Карамышев, эти улицы уже переданы на баланс города. Со следующего года их включат в план по содержанию автодорог.Улицы строила компания «Курскспецдорстрой» еще в 2013 году. Сейчас компания в стадии банкротства и предъявить претензии пятилетней давности не можем, поскольку истек гарантийный срок, - сказал глава города.Роман Старовойт предложил включить в план по содержанию дорог капитальный ремонт и реконструкцию улиц, а также спроектировать там освещение.