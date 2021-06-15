На Курской Коренской ярмарке можно будет попробовать традиционные курские блюда

Картофельную друньку, «ростбиф по-Фетовски», курский тизан и Курский пряник

С 1 по 4 июля, если позволит эпидобстановка, в местечке Свобода пройдёт юбилейная XX Курская Коренская ярмарка. В этом году у мероприятия новый формат.Привычные шатры заменят на 20 стилизованных домиков. Так называемая зона фуд-корта расположится недалеко от главной сцены. Там можно будет отведать плов, шашлык, выпечку и многое другое.На ярмарке представят и традиционные курские блюда. Курчатовскую картофельную друньку, которую делали с различными начинками, для гостей ярмарки приготовят с грибами. В меню также «ростбиф по-Фетовски», компот из сухофруктов и курица с овощами из обеда Шамиля, запечённое яблоко из Обоянского района. Так как для антоновки не сезон, используют новый сорт – «Селянка». Утолить жажду можно будет курским тизаном – напитком из разнотравья.Будет на ярмарке и Курский пряник. Как отмечают организаторы, он гораздо старше Тульского. Пряник зародился при монастыре приблизительно ещё в XVI веке. В Советское время производство пряников было утрачено, а 20 лет назад его возродила одна из мануфактур Льгова. Готовится он вручную, в сутки производится не более 40-50 штук. В составе мёд, мука, фруктовая начинка. Пряник не теряет своих свойств и не черствеет в течение 3 месяцев с момента изготовления.Исходя из требований безопасности, зона питания не предполагает долгих застолий. Поесть можно будет стоя или присев на удобные места, рассредоточенные по всей территории ярмарки.