Куряне могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках

Для этого даже не понадобится полис ОМС

Жители других российских регионов могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках. Для этого даже не понадобится полис ОМС, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Россияне могут записаться в одно из 100 лечебных учреждений, где проходит вакцинация, по телефону. Также пройти вакцинацию можно будет мобильных пунктах в торговых центрах и павильонах «Здоровая Москва» в парках. Для этого надо предъявить паспорт или полис. При этом, неважно, выдан полис в Москве или в другом регионе.