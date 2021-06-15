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Куряне могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках

Для этого даже не понадобится полис ОМС
Куряне могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках

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Жители других российских регионов могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках. Для этого даже не понадобится полис ОМС, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Россияне могут записаться в одно из 100 лечебных учреждений, где проходит вакцинация, по телефону. Также пройти вакцинацию можно будет мобильных пунктах в торговых центрах и павильонах «Здоровая Москва» в парках. Для этого надо предъявить паспорт или полис. При этом, неважно, выдан полис в Москве или в другом регионе. 
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