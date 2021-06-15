Со счетом 2:0 куряне обыграли на своем поле «Рязань»

Курский «Авангард» завершил сезон в ПФЛ победой над «Рязанью». Со счетом 2:0 куряне обыграли гостей на своем поле в 30-м, заключительном туре Первенства. Причем с середины второго тайма «сине-белые» играли вдесятером.





Следующий сезон «Авангард» проведет в ФНЛ, так как ПФЛ прекратила саое существование.





После матча стало известно, что полузащитник «Авангарда», мастер спорта, финалист Кубка России, Артем Митасов принял решение о завершении игровой карьеры. В составе курского клуба Артём провел 127 матчей, в которых забил 11 мячей.