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Лента новостей / Спорт

Курский «Авангард» завершил сезон в ПФЛ победой

Со счетом 2:0 куряне обыграли на своем поле «Рязань»

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Курский «Авангард» завершил сезон в ПФЛ победой над «Рязанью». Со счетом 2:0 куряне обыграли гостей на своем поле в 30-м, заключительном туре Первенства. Причем с середины второго тайма «сине-белые» играли вдесятером. 

Следующий сезон «Авангард» проведет в ФНЛ, так как ПФЛ прекратила саое существование. 

После матча стало известно, что полузащитник «Авангарда», мастер спорта, финалист Кубка России, Артем Митасов принял решение о завершении игровой карьеры. В составе курского клуба Артём провел 127 матчей, в которых забил 11 мячей.
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