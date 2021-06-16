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В Курской области сокращено время в пути на четырёх маршрутах РА-3

Пассажиры могут сэкономить от 4 до 25 минут за каждый рейс
В Курской области сокращено время в пути на четырёх маршрутах РА-3

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В Курской области сокращено время в пути на четырёх маршрутах РА-3. Теперь пассажиры могут сэкономить от 4 до 25 минут за каждый рейс. Изменения коснутся поездов: 

 №6411 Курск – Глушково будет отправляться со станции Курск на 4 минуты позже в 8:24. Время прибытия на станцию Глушково на 16 минут раньше – 11:29. 

№6445 Курск – Льгов–Киевский будет отправляться со станции Курск в 20:41. Время прибытия на станцию Льгов–Киевский на 6 минут раньше – 22:29. 

№6412 Глушково – Курск будет отправляться со станции Глушково на 25 минут позже в 17:00. Время прибытия на станцию Курск на 4 минуты раньше – 20:06. 

№6442 Льгов–Киевский – Курск будет отправляться со станции Льгов–Киевский на 1 минуту раньше в 5:18. Время прибытия на станцию Курск на 4 минуты раньше – 7:11. 


Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play. 
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