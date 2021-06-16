Курян приглашают на очередную встречу проекта «Кинодневники. История страны в кино»

В этот раз встреча будет посвящена событиям Отечественной войны 1812 года

Курский кинофонд приглашает курян на очередное мероприятие проекта «Кинодневники. История страны в кино». В этот раз встреча будет посвящена событиям Отечественной войны 1812 года.Приглашенный гость - начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения Государственного архива Курской области, кандидат исторических наук, член Российского военно-исторического общества Олег Аргунов.После выступления эксперта гости смогут посмотреть историческую мелодраму «Василиса» (категория 16+).Мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала. Вход свободный, но нужно записаться по телефону 52-98-20. Встреча состоится 17 июня в 17 часов в креативном пространстве «Веранда» (Ленина, 15, 3 этаж).