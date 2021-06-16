Чтобы уйти от ответственности, он попытался пересесть с водительского места на пассажирское





В Курской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя с партией наркотиков.Полицейские Октябрьского района получили информацию о том, что местный житель хранит у себя наркотики. Для проверки этих данных привлекли несколько полицейских подразделений.Вскоре сотрудники ГИБДД заметили на маршруте патрулирования ВАЗ, принадлежащий подозреваемому, без регистрационных номеров, совершавший опасные маневры. Когда машину остановили, водитель попытался пересесть с водительского места на пассажирское, но это зафиксировал видеорегистратор.По внешнему виду мужчина находился в состоянии опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался, ссылаясь на то, что не находился за рулем. После предъявления доказательств от исследования он все равно отказался. Причем ранее этот автомобилист уже был лишен прав управления за вождение в нетрезвом виде. По факту повторного управления в состоянии опьянения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.При обыске в машине задержанного полицейские обнаружили синтетические наркотики, расфасованные по разовым порциям. Селянин сознался, в том, что приобретал наркотики, так как является наркозависимым. сейчас правоохранители проверяют информацию о фактах сбыта наркотиков.Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение и перевозку запрещенных веществ. Наказание ему назначат по совокупности совершенных преступных действий.