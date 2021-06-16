Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:02 Завтра в Курской области прогнозируют до 29°С тепла Осадков синоптики не обещают Читайте также Завтра в Курской области будет без осадков, но ветрено В Курской области днем прогнозируют тепло и солнце, а ночью - заморозки Завтра, 17 июня в Курской области синоптики прогнозируют теплый летний день без дождей. В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночь обещает быть теплой - до +17°С. Днем воздух прогреется до 29°С тепла. +0 -0