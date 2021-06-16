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Завтра в Курской области прогнозируют до 29°С тепла

Осадков синоптики не обещают
Завтра в Курской области прогнозируют до 29°С тепла

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Завтра, 17 июня в Курской области синоптики прогнозируют теплый летний день без дождей. 

В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночь обещает быть теплой - до +17°С. Днем воздух прогреется до 29°С тепла.
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