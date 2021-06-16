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В Курской области на «диком» пляже утонул 12-летний ребенок

Мальчик сказал маме, что идет на детскую площадку, а вместо этого с друзьями отправился на речку
В Курской области на «диком» пляже утонул 12-летний ребенок

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В Курской области в реке Псел утонул 12-летний ребенок. Трагедия случилась 15 июня в деревне Гирьи Беловского района. Как отмечают в МЧС, это первая в этом купальном сезоне трагедия на воде.  

По данным спасателей, несчастный случай зарегистрирован на так называемом «диком» пляже, необорудованным для купания, где были выставлены соответствующие предупреждающие знаки. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения от очевидца. Он находился неподалеку и к приезду спасателей уже вытащил ребенка и оказывал ему первую помощь. Но, к сожалению, спасти школьника не удалось. Мальчик сказал маме, что идет на детскую площадку, а вместо этого с друзьями отправился на речку.  

По словам первого заместителя главы администрации Беловского района Владимира Квасова, на территории муниципалитета принимается комплекс мер в этом направлении. Организована работа двух официальных пляжей на реке Псел и реке Илек. Рельеф реки не позволяет оборудовать дополнительные организованные места купания. Ежедневно проводятся рейды и патрулирования с участием оперативных групп муниципалитета. 

В прошлом году на водоемах Курской области погибли шесть детей, трое – в купальный период и в неорганизованных для купания местах. 
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