В Курской области на «диком» пляже утонул 12-летний ребенок

Мальчик сказал маме, что идет на детскую площадку, а вместо этого с друзьями отправился на речку

В Курской области в реке Псел утонул 12-летний ребенок. Трагедия случилась 15 июня в деревне Гирьи Беловского района. Как отмечают в МЧС, это первая в этом купальном сезоне трагедия на воде.По данным спасателей, несчастный случай зарегистрирован на так называемом «диком» пляже, необорудованным для купания, где были выставлены соответствующие предупреждающие знаки. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения от очевидца. Он находился неподалеку и к приезду спасателей уже вытащил ребенка и оказывал ему первую помощь. Но, к сожалению, спасти школьника не удалось. Мальчик сказал маме, что идет на детскую площадку, а вместо этого с друзьями отправился на речку.По словам первого заместителя главы администрации Беловского района Владимира Квасова, на территории муниципалитета принимается комплекс мер в этом направлении. Организована работа двух официальных пляжей на реке Псел и реке Илек. Рельеф реки не позволяет оборудовать дополнительные организованные места купания. Ежедневно проводятся рейды и патрулирования с участием оперативных групп муниципалитета.В прошлом году на водоемах Курской области погибли шесть детей, трое – в купальный период и в неорганизованных для купания местах.