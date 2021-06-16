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В центре Курска решили спилить «больные» деревья

На минувшей неделе некоторый ажиотаж среди курян вызвала тема якобы необоснованного спила деревьев около городской поликлиники №1
В центре Курска решили спилить «больные» деревья

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На минувшей неделе некоторый ажиотаж среди курян вызвала тема якобы необоснованного спила деревьев около городской поликлиники №1. На их месте должна появиться удобная парковка. Совместно с дорожниками и экологами Роман Старовойт побывал на месте и осмотрел зелёные насаждения, сообщает телеканал ТАКТ.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Действительно, попали 4 берёзы и тополь под вырубку. Но я лично убедился, что это больные деревья, особенно тополь. Просто в дупло руку запускаешь – там труха. Это опасное дерево, оно в любой момент при порыве ветра может упасть и, не дай Бог, случится несчастье».

Макушки берёз высохли, и специалисты считают, что они уже не живые. Следовательно, их лучше убрать. Губернатор, который не раз подчёркивал, что душой болеет за каждое дерево, предложил спиленные компенсировать вновь высаженными быстрорастущими насаждениями, к примеру, на соседнем участке.

Впрочем, также страсти не утихают на тему вырубки леса на КЗТЗ. Уже несколько недель жители района, ознакомившиеся с проектом генплана, выражают недовольство увиденным. В первоначальном варианте разработчики предусматривали вырубку части лесного массива. Региональные власти призывают горожан не поддаваться панике, ведь документ не только не утверждён, но и будет тщательно проработан вновь. К слову, Роман Старовойт призвал коллег более корректно выражаться при общении с жителями и не вводить их в заблуждение.

Напомним, представители администрации города совместно с архитекторами и градостроителями уже провели ряд встреч с жителями, где подробнейшим образом обсудили возможные варианты и предложения по генплану.

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