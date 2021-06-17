Учреждение не будет принимать пациенток с 21 июня по 5 июля

В Курске областной перинатальный центр закрывают на дезинфекцию с 21 июня по 5 июля. Рожениц в это время будут направлять в родильное отделение БСМП.





Для оказания помощи роженицам низкой группы риска в области работают родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Действуют и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.





Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, откроют родильное отделение 4-й горбольницы. Сейчас оно прекратило прием пациентов с COVID-19, там проводят дезинфекцию.





В случае ухудшения ситуации туда вновь будут направлять инфицированных ковидом. Если коечного фонда будет достаточно , в это отделение начнут госпитализацию беременных, сообщила председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова.