  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске областной перинатальный центр закрывают на дезинфекцию

Учреждение не будет принимать пациенток с 21 июня по 5 июля

Читайте также

В Курске областной перинатальный центр закрывают на дезинфекцию с 21 июня по 5 июля. Рожениц в это время будут направлять в родильное отделение БСМП. 

Для оказания помощи роженицам низкой группы риска в области работают родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Действуют и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске. 

Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, откроют родильное отделение 4-й горбольницы. Сейчас оно прекратило прием пациентов с COVID-19, там проводят дезинфекцию. 

В случае ухудшения ситуации туда вновь будут направлять инфицированных ковидом. Если коечного фонда будет достаточно , в это отделение начнут госпитализацию беременных, сообщила председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области выпускные проведут в традиционном формате, но с ограничениями

Из Курска открыли дополнительный авиарейс в Минеральные Воды

Курские власти задумались о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий

Курянин выгуливал свою собаку на угнанном автомобиле

В Курске полицейские и общественники провели рейд по заброшенным стройкам

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске