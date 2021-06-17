Средства из федерального бюджета будут выделяться в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения

Курск получит более 4 млрд на строительство многопрофильной областной детской больницы третьего уровня. В Минэкономразвития состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета.





Средства будут выделяться в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения, пояснил замгубернатора Андрей Белостоцкий.





Сейчас областная детская клиническая больница размещается в приспособленных строениях и давно нуждается в новом современном здании. Проектно-сметная документация уже разработана, проведена экспертиза на строительство больницы.





Отмечается, что администрация Курской области обращалась в Совет Федерации, Минздрав и правительство с просьбой о выделении средств на возведение учреждения.