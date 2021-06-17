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Курск получит более 4 млрд на строительство многопрофильной областной детской больницы третьего уровня

Средства из федерального бюджета будут выделяться в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения

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Курск получит более 4 млрд на строительство многопрофильной областной детской больницы третьего уровня. В Минэкономразвития состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета. 

Средства будут выделяться в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения, пояснил замгубернатора Андрей Белостоцкий. 

Сейчас областная детская клиническая больница размещается в приспособленных строениях и давно нуждается в новом современном здании. Проектно-сметная документация уже разработана, проведена экспертиза на строительство больницы. 

Отмечается, что администрация Курской области обращалась в Совет Федерации, Минздрав и правительство с просьбой о выделении средств на возведение учреждения.
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