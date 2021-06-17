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Лента новостей / В регионе

Куряне предлагают построить многоэтажки на территории завода АПЗ-20

На улице Малых предложено рассмотреть возможность сноса кольца и расширения моста

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Куряне предлагают построить многоэтажки на территории завода АПЗ-20. В районе школы искусств №2 горожане просят сделать зеленую зону, а на улице Республиканской - спортивную площадку. Свои пожелания к проекту генплана Курска два прошедших дня высказывали жители Железнодорожного округа.

Много внимания уделили парку Боева Дача - здесь необходимо сохранить парк и предусмотреть возможность обустройства комфортных пляжей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. 

Как и ранее, куряне предлагали отказаться от планов по реконструкции автодороги в районе улиц Бочаровской и Стрелецкой и строительства там автомобильного моста. На улице Малых предложено рассмотреть возможность сноса кольца и расширения моста.

Снова прозвучало предложение благоустроить территорию Стрелецкого озера.

Улицу Островского упоминали в разном контексте: одна команда предложила рассмотреть возможность ее мало- и среднеэтажной застройки, другая выступила за организацию там зоны отдыха. Представитель третьей команды высказал идею устройства автодороги по этой улице в сторону Кировского моста.

Все предложения, равно как и другие идеи, поступившие от курян, получат разработчики проекта генплана для дальнейшей работы.

Сегодня и завтра в 18.30 пройдут встречи с инициативными группами жителей Центрального округа.

Кстати, сбор предложений продлится до конца июня. Переработанный проект генерального плана вновь вынесут на публичные слушания.
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