На улице Малых предложено рассмотреть возможность сноса кольца и расширения моста

Куряне предлагают построить многоэтажки на территории завода АПЗ-20. В районе школы искусств №2 горожане просят сделать зеленую зону, а на улице Республиканской - спортивную площадку. Свои пожелания к проекту генплана Курска два прошедших дня высказывали жители Железнодорожного округа.





Много внимания уделили парку Боева Дача - здесь необходимо сохранить парк и предусмотреть возможность обустройства комфортных пляжей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.





Как и ранее, куряне предлагали отказаться от планов по реконструкции автодороги в районе улиц Бочаровской и Стрелецкой и строительства там автомобильного моста. На улице Малых предложено рассмотреть возможность сноса кольца и расширения моста.





Снова прозвучало предложение благоустроить территорию Стрелецкого озера.





Улицу Островского упоминали в разном контексте: одна команда предложила рассмотреть возможность ее мало- и среднеэтажной застройки, другая выступила за организацию там зоны отдыха. Представитель третьей команды высказал идею устройства автодороги по этой улице в сторону Кировского моста.





Все предложения, равно как и другие идеи, поступившие от курян, получат разработчики проекта генплана для дальнейшей работы.





Сегодня и завтра в 18.30 пройдут встречи с инициативными группами жителей Центрального округа.





Кстати, сбор предложений продлится до конца июня. Переработанный проект генерального плана вновь вынесут на публичные слушания.