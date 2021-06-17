  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске полицейские и общественники провели рейд по заброшенным стройкам

Такие рейды станут регулярными

Читайте также

В Курске инспекторы по делам несовершеннолетних и представители совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка провели рейд по заброшенным и недостроенным зданиям. В таких местах часто собираются дети и подростки. Ситуация обостряется летом, во время каникул. Стражи порядка регулярно получают сообщения от жителей разных районов города о детях, которых замечают на крышах зданий, стройплощадках и даже подъёмных кранах. Неформальные места досуга молодёжь использует, чтобы сделать эффектные селфи, распивать спиртные напитки и просто весело проводить время.

Чтобы предотвратить печальные последствия полицейские и общественники после обнаружения и обследования таких объектов вступают в диалог с органами власти. Не у всех сооружений есть собственники, ответственные за их техническое состояние и обслуживание. Решать вопрос по ограничению доступа детей в опасные места необходимо администрации каждого городского округа. Лучшее средство профилактики – прекращение доступа в сооружения, установка решёток и щитов на окна и двери, ограждений по периметру территории.
       
Но, все усилия могут стать бессмысленными, если досуг детей не будут контролировать их родители. Полицейские напоминают – на законных представителей подростка, который, например, проводит время на заброшенных стройках и подвергает свою жизнь опасности составят административный материал. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законом предусмотрен крупный штраф.
   
Рейды по долгостроям и заброшенным домам стражи порядка обещают продолжить. К концу года планируется свести количество проблемных объектов к минимуму.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области выпускные проведут в традиционном формате, но с ограничениями

Из Курска открыли дополнительный авиарейс в Минеральные Воды

Курские власти задумались о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий

Курянин выгуливал свою собаку на угнанном автомобиле

Курян предупреждают об «опасном солнце»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске