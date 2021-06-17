В Курске полицейские и общественники провели рейд по заброшенным стройкам

Такие рейды станут регулярными

В Курске инспекторы по делам несовершеннолетних и представители совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка провели рейд по заброшенным и недостроенным зданиям. В таких местах часто собираются дети и подростки. Ситуация обостряется летом, во время каникул. Стражи порядка регулярно получают сообщения от жителей разных районов города о детях, которых замечают на крышах зданий, стройплощадках и даже подъёмных кранах. Неформальные места досуга молодёжь использует, чтобы сделать эффектные селфи, распивать спиртные напитки и просто весело проводить время.Чтобы предотвратить печальные последствия полицейские и общественники после обнаружения и обследования таких объектов вступают в диалог с органами власти. Не у всех сооружений есть собственники, ответственные за их техническое состояние и обслуживание. Решать вопрос по ограничению доступа детей в опасные места необходимо администрации каждого городского округа. Лучшее средство профилактики – прекращение доступа в сооружения, установка решёток и щитов на окна и двери, ограждений по периметру территории.Но, все усилия могут стать бессмысленными, если досуг детей не будут контролировать их родители. Полицейские напоминают – на законных представителей подростка, который, например, проводит время на заброшенных стройках и подвергает свою жизнь опасности составят административный материал. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законом предусмотрен крупный штраф.Рейды по долгостроям и заброшенным домам стражи порядка обещают продолжить. К концу года планируется свести количество проблемных объектов к минимуму.