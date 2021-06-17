Курянин выгуливал свою собаку на угнанном автомобиле

Он проходил мимо и не смог удержать от соблазна покататься

Два угона автомобиля за несколько дней раскрыли курские полицейские. В обоих случаях злоумышленники смогли проехать на чужих авто всего по нескольку метров, но обеспечили себе статус подозреваемых в уголовных делах.Днем 11 июня автовладелец оставил свой ВАЗ-2107 у дома с ключами в замке. Рядом на улице курянин выгуливал свою собаку. Заметив, что авто открыто, он захотел прокатиться, посадил пса в салон, а сам сел за руль. Через пару десятков метров не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. После этого бросил машину и скрылся.Еще один житель Курска похоже повёл себя после употребления большого количества спиртного. Ночью он гулял по проспекту Дружбы и не смог справиться с желанием прокатиться на чужом автомобиле. Выбрал также ВАЗовскую классику шестой модели. Сумел вскрыть её и завести двигатель, замкнув провода в замке зажигания. Горе-угонщик проехал задним ходом всего 10 метров и заглох. Снова начать движение уже не получилось, он потерял к процессу интерес и ушёл. На машину, стоявшую необычно, обратил внимание сосед хозяина. Он сообщил ему о произошедшем, и тот сразу же вызвал полицию.На обоих местах преступления эксперты обнаружили следы пальцев рук. Они оперативно установили, что отпечатки принадлежат ранее судимым курянам. Каждого их них задержали по горячим следам. Несмотря на то, что поездки на чужих авто были совсем недолгие, наказание за совершённые деяния будет весьма внушительным. Санкция статьи 166 Уголовного кодекса за неправомерное завладение транспортным средством предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.