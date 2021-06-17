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Региональные власти уверены в безопасности курских АЗС

В социальных сетях люди выражают обеспокоенность близостью заправочных станций к их домам
Региональные власти уверены в безопасности курских АЗС

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В городах Курской области десятки заправок находятся в пределах жилых кварталов. Это подтвердили в комитете региональной безопасности. Вместе с тем, там подчеркнули, что говорить о каких-либо нарушениях оснований нет, так как все необходимые требования при размещении АЗС были соблюдены. Руководитель комитета Михаил Горбунов заверил, что заправки достаточно удалены от жилых домов, а также от объектов с массовым пребыванием людей, сообщает телеканал ТАКТ.

Михаил Горбунов, комитет региональной безопасности Курской области: «В городе Курске и Курской области заправки находятся на постоянном контроле. Этим занимаются надзирающие органы Ростехнадзора. И соответственно, без разрешения такие заправки не будут построены. Те нормы, правила и требования, которые соответствующими СНиПами выполняются. Никто не застрахован от моментов, связанных с человеческим фактором. Какое-то происшествие может быть.»

После пожара на АЗС в Новосибирске, в ходе которого пострадали десятки людей, в Курской области все еще не инициировали проверочных и контрольных мероприятий. Вместе с тем, отмечают куряне, необходимость в них есть. В социальных сетях люди выражают обеспокоенность близостью заправочных станций к их домам. Среди прочего, обращают внимание на АЗС в районе площади Добролюбова в Курске, где два надземных газовых резервуара располагаются неподалеку от ресторана.
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