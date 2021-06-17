В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ большой вместимости

Первые 12 автобусов выйдут на маршруты 1 июля

В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ большого класса вместимости. Первые 12 автобусов выйдут на линию 1 июля. Они подменят изношенные транспортные средства на городских маршрутах №7 «Проспект Дериглазова - Силикатный завод» и №46 «Проспект Дериглазова - микрорайон Волокно». Сейчас автобусы проходят техобслуживание и мелкий ремонт, потом их приведут в соответствие с дизайн-кодом и нанесут логотип «Курский транспорт».В регион уже прибыла 31 машина. Все транспортные средства Мосгортранс передал на безвозмездной основе.Низкопольные городские автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Они способны единовременно перевозить до 90 пассажиров. Снаружи и внутри автобусы оснащены электронными информационными табло. Также установлены камеры видеонаблюдения, предназначенные для мониторинга происходящего в салоне и помогающие водителю при маневрировании.Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС для контроля за его передвижениями по маршруту, пандусами, кнопками вызова водителя, местами для маломобильных граждан и их сопровождающих, а также системой обнаружения пожара или опасного повышения температуры в защищаемых отсеках автобуса. Ряд транспортных средств оснащены системой кондиционирования.