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В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ большой вместимости

Первые 12 автобусов выйдут на маршруты 1 июля
В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ большой вместимости

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В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ  большого класса вместимости. Первые 12 автобусов выйдут на линию 1 июля. Они подменят изношенные транспортные средства на городских маршрутах №7 «Проспект Дериглазова - Силикатный завод» и №46 «Проспект Дериглазова - микрорайон Волокно». Сейчас автобусы проходят техобслуживание и мелкий ремонт, потом их приведут в соответствие с дизайн-кодом и нанесут логотип «Курский транспорт».

В регион уже прибыла 31 машина. Все транспортные средства Мосгортранс передал на безвозмездной основе. 

Низкопольные городские автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Они способны единовременно перевозить до 90 пассажиров. Снаружи и внутри автобусы оснащены электронными информационными табло. Также установлены камеры видеонаблюдения, предназначенные для мониторинга происходящего в салоне и помогающие водителю при маневрировании.

Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС для контроля за его передвижениями по маршруту, пандусами, кнопками вызова водителя, местами для маломобильных граждан и их сопровождающих, а также системой обнаружения пожара или опасного повышения температуры в защищаемых отсеках автобуса. Ряд транспортных средств оснащены системой кондиционирования.
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