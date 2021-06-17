В Курске готовят к выходу на линии 40 автобусов ЛиАЗ большой вместимости
Первые 12 автобусов выйдут на маршруты 1 июля
В регион уже прибыла 31 машина. Все транспортные средства Мосгортранс передал на безвозмездной основе.
Низкопольные городские автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Они способны единовременно перевозить до 90 пассажиров. Снаружи и внутри автобусы оснащены электронными информационными табло. Также установлены камеры видеонаблюдения, предназначенные для мониторинга происходящего в салоне и помогающие водителю при маневрировании.
Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС для контроля за его передвижениями по маршруту, пандусами, кнопками вызова водителя, местами для маломобильных граждан и их сопровождающих, а также системой обнаружения пожара или опасного повышения температуры в защищаемых отсеках автобуса. Ряд транспортных средств оснащены системой кондиционирования.